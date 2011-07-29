Дубина: РФ во время газовых соглашений-2009 выдвинула условие о закупке 11 млрд. куб. м газа

Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что Россия как условие подписания газовых контрактов 2009 года выдвинула Украине требование о необходимости закупки 11 млрд. кубометров природного газа в качестве погашения долга компании «РосУкрЭнерго» перед российским ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА заявил сегодня во время дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

«На тот момент существовал долг 2,8 млрд. долларов, и закупка 11 млрд. куб. м газа – это было требованием российской стороны для того, чтобы был погашен этот долг. Меня удивило, что после подписания этих соглашений российская сторона стала утверждать, что это было нашей инициативой», - сказал О.ДУБИНА.

В своих показаниях экс-председатель НАК «Нафтогаз» также отметил, что воспринимал компанию «РосУкрЭнерго» как компанию российского ОАО «Газпром». В то же время он подтвердил, что неоднократно встречался с акционерами этой компании с украинской стороны. «Я три раза встречался с ними в кабинете Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО) и два раза – у БАЛОГИ (Виктор БАЛОГА в то время возглавлял Секретариат Президента В.ЮЩЕНКО – УНИАН)», - уточнил он.

Кроме того, О.ДУБИНА считает, что именно под воздействием тогдашнего Президента Украины В.ЮЩЕНКО Украина утратила возможность закупки альтернативного природного газа в Узбекистане и Туркменистане. В связи с этим О.ДУБИНА отметил, что соглашение от 4 января 2006 года между «РосУкрЭнерго», «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» не только разорвало привязку формирования цены на газ к ставке его транзита и установила неизменный тариф транспортировки газа по территории Украины, но и лишила возможности получать альтернативный азиатский газ. «В этом соглашении по крайней мере три зла», - считает О.ДУБИНА. «Я считаю, что подписание этого соглашения было политическим решением, которое принимал Виктор Андреевич. Пусть он расскажет (об этом соглашении – УНИАН)», - сказал О.ДУБИНА.

Кроме того, экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что в условиях прекращения транзита российского газа в Европу единственным возможным вариантом разрешения этого газового кризиса было подписание соглашения между Россией и Украиной, которое состоялось 19 января 2009 года.