Кто виноват в гибели шахтеров?..

29 июля стал «черной» пятницей для Украины. Сразу на двух шахтах страны произошли ЧП – взрыв на "Суходольской-Восточной" в Луганской области унес жизни 17 горняков, двое с ожогами и травмами разной степени тяжести были госпитализированы, судьба 9 горняков пока пишется статья оставалась неизвестной. На шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области при обрушении копра (устройства для подъема-спуска людей и груза высотой 65 метров) 4 горняка погибли, 4 травмированы, судьба 7 неизвестна. Созданы спецкомиссии по расследованию причин случившегося, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело, руководство «Краснодонугля» заявило, что выплатит семьям погибших горняков на шахте «Суходольская-Восточная» по 1 млн. грн.

А пока будут разбираться, кто виноват, можно с полной уверенностью заявить – все, кто имеет отношение к углепрому. А это не только шахтеры и владельцы предприятий, это еще всевозможные контролирующие органы, в т.ч. охраны труда, да и в целом государственный подход к отрасли. Очень просто подсчитать, если свести воедино данные Госгорпромнадзора, что миллион добытого угля – это две жизни плюс десятки покалеченных горняков. Только за первое десятилетие независимости погибли 3400 шахтеров, приблизительно столько же остались инвалидами. Вторая десятка «свободных лет» обошлась не менее дорого. Украина в числе тройки мировых лидеров по числу случаев травматизма и гибели людей на шахтах, которые, как известно, являются у нас самыми аврийноопасными. И отнюдь не из-за, как любят говорить спецы, загазованности и залегания породы. К примеру, менее чем за месяц до аварии в Луганской области инспекторы территориального управления Госгорпромнадзора (с 10 по 16 июня т.г.) проинспектировали 156 угольных предприятий, выявлено 2801 нарушение(!) Причем во время проверки (11 июня) на шахте «Суходольская-Восточная» произошел пожар. К счастью, никто в тот раз не погиб. Причины ЧП тогда тоже выяснялись, но затем вопрос «затих». Как показало время, не надолго.

Не лучше обстоят дела и в Донецкой области. Например, только за январь т.г. Госгорпромнадзор выявил около 2 тыс. нарушений правил безопасности на предприятиях «Торезантрацит», в который входят 3 шахты и одно шахтоуправление.

А теперь немного хроники за последний месяц:

29 июня на шахте «Комсомолец Донбасса» на глубине 580 м произошел пожар.

В шахте работали 334 горняка, к счастью обошлось без жертв.

12 июля на государственном предприятии «Шахта имени М.Горького», которая расположена в центре Донецка, произошло аварийное подтопление горных выработок на горизонте 764 метра. Никто не пострадал.

15 июля на шахте им. Космонавтов (Луганская обл.) вследствие обрушения пород кровли погиб горнорабочий.

23 июля на шахте «Степная» (Днепропетровская обл.) в нижней части 158-й лавы произошло возгорание. На момент произошедшего в шахте находилось 145 человек, которых подняли на поверхность. Все остались живы.

26 июля на шахте „Родинская” (Донецкой обл.) на горизонте 520 м произошел обвал пород кровли. В шахте работали 96 человек, на аварийном участке - 16 шахтеров, из которых 5 попали под обвал. В результате аварии три горняка погибли, двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

А всего с начала года, по данным Независимого профсоюза горняков Украины, на шахтах страны произошли 33 несчастных случая, с начала июля – 7.

При этом не единожды слышала фразу – «они знают, за что работают». Так вот, средняя по отрасли зарплата шахтера (именно шахтера, а не слесаря, машиниста, которые также как и первый находятся непосредственно в шахте и под завалы, как в очаги возгорания, попадают первыми), согласно данным независимого профсоюза, составляет 3683 грн. Есть и крутые места, где платят втрое больше, но это скорее исключение, чем правило, как говорится, не всем так везет. Да и выплачивают эти деньги горнякам с большим напрягом. С начала года по шахтерскому региону прокатилась волна акций с требованием погасить зарплатные долги и пересмотреть соцвыплаты. А работники шахты-водокачки «Красный Октябрь» в городе Енакиево, где родился Президент Виктор Янукович, даже угрожали прекратить работу и «затопить» город, если им не выплатят причитающееся.

За «зарплатное» дело взялся гарант. И уже 22 апреля глава Минэнерго Юрий Бойко отрапортовал: «Мы обеспечили увеличение заработной платы шахтерам на 13%. Тема долгов по зарплате на угольных предприятиях закрыта. Более того, мы перешли на двухразовую выплату зарплаты, как и договаривались с профсоюзами, а также во исполнение указа Президента. На сегодняшний день перед шахтерами правительство выполняет все заявленные обязательства. Никаких трудовых споров в отношении невыплаты заработной платы я слышать не хочу».

Ну, раз не хочет, то на эту тему больше никаких сообщений и не было. Только о том, что в регионе проходят одна за другой многотысячные акции протеста – против пенсионной реформы, повышения тарифов, с требованием повысить соцгарантии и так далее.

А власть продолжает обдумывать, как же спасти отрасль. Одна из версий – отдать в частные руки. Может и правильно с учетом неспособности государства хотя бы мало-мальски привести все в порядок. Если бы не одно но. Ярким примером этого «но» является мощнейшая в стране шахта им. Засядько, которую фактически можно назвать частной. Крупнейшая за всю историю Украины по количеству жертв авария на этом предприятии в 2007 году унесла жизни 106 человек, еще 156 шахтеров были ранены. И что… Вы слышали о громком деле, о наказании виновных, о миллионах выплатах? И не услышите…

Кроме того, список ЧП на шахте пополняется. Так, в феврале 2009 года в результате газодинамического явления один горняк погиб и 8 человек были госпитализированы. 4 марта т.г. при прохождении выработки пласта снова произошло возгорание метана, в результате чего получил ожоги помощник начальника участка. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Метан, бесспорно, вещь непредсказуемая. Правда, у меня сложилось впечатление, что только в Украине. Раз шахты не модернизируются должным образом (и не стоит в этом вопросе ссылаться на бумажную отчетность), а работы в них ведутся, несмотря на человеческие жертвы, то тем, кто руководит угольными предприятиями, все это выгодно. А главное – никто не несет ответственность за гибель горняков, за их увечья, виновным признается только тот, кто нарушил правила безопасности – то есть, шахтер. Относительно материальной стороны дела, то кошельки наших «угольных» олигархов не слишком страдают от единоразовой помощи семье погибшего, как и от оплаты его похорон. Прибыль все покрывает. Пора ввести, прошу прощения за цинизм, расценки: за смерть горняка – 1 миллион долларов, компенсация семье – еще один. Может тогда и задумаются, как обезопасить труд шахтеров, как сделать шахты менее аварийными. Если каждый из владельцев «угольных недр» заплатит за свою несостоятельность как хозяйственника парой-тройкой миллионов, то, глядишь, страшная статистика станет горьким воспоминанием, а не реальностью дня.

Что касается аварий 29 июля, то глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что они не относятся к неожиданным. Изношенность шахт составляет порядка 50%. Виновником всегда называется «человеческий фактор». На самом деле, подчеркивает М.Волынец, им является полная безответственность руководства предприятий, «все списывается на погибших, да и цинизм власти переходит все границы». Яркий пример тому, считает он, - представители НПГУ не включены в состав правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте «Суходольская-Восточная».

По его словам, согласно правилам расследования подобных ЧП, Кабинет министров обязан включить в состав комиссии, выясняющей обстоятельства дела, представителей тех профсоюзов, члены которых погибли.

«Я с самого утра звонил по цепочке (в профильные ведомства – авт.). Вел разговор о том, кто должен быть включен в правительственную комиссию. Потом мне сказали – вас не включили, руководство распорядилось», - сказал М.Волынец.

***По поручению Президента создана правительственная комиссия по расследованию причин случившегося. В ее состав, в частности, вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога, министр здравоохранения Александр Анищенко, заместитель министра экономики Владимир Павленко.

«В состав комиссии включены представители государственных «карманных» профсоюзов. Все это делается для того, чтобы не было объективного освещения произошедшего, чтобы не была установлена истинная причина трагедии. Поэтому люди гибли, и будут гибнуть», – сказал М.Волынец.

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Нана Черная (УНИАН)