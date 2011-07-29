Диденко: для возобновления транзита газа в Европу в 2009 году было достаточно 2 контрактов

Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявляет, что для возобновления транзита газа в Европу в 2009 году было достаточно подписания 2 контрактов, но Россия настаивала на 5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время допроса в Печерском райсуде Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Чтобы открыть транзит газа в Европу, достаточно было двух контрактов», - сказал И.ДИДЕНКО. В частности, речь идет о контрактах на транзит и на покупку газа.

В то же время, по словам И.ДИДЕНКО, руководство «Газпрома» выдвигало жесткую связь с подписанием еще трех контрактов. В частности, это договор уступки права требования на 1,7 млрд. дол., что эквивалентно 11 млрд. кубометров газа (речь идет о предоставлении прав на 11 млрд. кубометров газа и о погашении долга «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом»), а также контракты об условиях купли-продажи газа из двух подземных хранилищ.

Во время допроса И.ДИДЕНКО также сообщил, что фактически первая реальная попытка решения «газового коллапса» состоялась 17 января 2009 года, поскольку до этого времени этот вопрос больше был в политической, а не в экономической плоскости.

По его словам, тот уровень представителей «Газпрома», в переговорах с которым он принимал участие, пытались саботировать договоренности премьер-министров, чтобы отойти от прямых отношений между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом».

Он подчеркнул, что контракты на транзит и поставки газа были подписаны 19 января, а три контракта относительно права на уступки – 20 января.

Отвечая на вопрос прокуроров, что ему известно о директивах на подписание газовых соглашений, И.ДИДЕНКО сообщил, что тогдашний председатель НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА занял такую позицию, что ни один документ не будет подписан без соответствующих директив.

И.ДИДЕНКО также добавил, что впервые соответствующие директивы увидел 19 января 2009 года от тогдашнего министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА.

Прокуроры задали уточняющий вопрос, помнит ли И.ДИДЕНКО суть разговора, который велся вокруг этих директив.

«Не заставляйте меня фантазировать, я уже сказал, что не помню», - сказал он.

В свою очередь подсудимая по этому делу экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не стала задавать вопросы И.ДИДЕНКО, но при этом поблагодарила его за работу.

Допрос И.ДИДЕНКО проходил немногим более получаса, после чего он в сопровождении конвоя и под аплодисменты присутствующих депутатов вышел из зала суда.