На энергоблоке №2 ЧАЭС произошел отказ оборудования дозиметрического контроля

На остановленном энергоблоке №2 Чернобыльской атомной электростанции в четверг, 21 июля, произошел отказ оборудования установки дозиметрического технологического контроля.

Об этом сегодня на своем официальном сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР).

"21 июля в 07:00 на энергоблоке №2 выявлено аномальное событие (отклонение от нормального режима эксплуатации), вызванное отказом оборудования установки дозиметрического и технологического контроля типа 8004-01 "Система" № 79. Предварительно отклонение квалифицировано - О03", - говорится в сообщении ГИЯР.

По данным регулятора, нарушений границ или условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. В то же время ГИЯР создала специальную комиссию для расследования инцидента.

По данным ГСП "Чернобыльская АЭС", по состоянию на пятницу, 29 июля, радиационный фон в районе административно-бытового корпуса №1 составляет в среднем 0,41 мкЗв/час, на площадке перед смотровым павильоном объекта "Укрытие" - около 4,2 мкЗв/час, в локальной зоне объекта "Укрытие" - до 40 мкЗв/час. Контролируемые параметры объекта "Укрытие" находятся в пределах, установленных технологическим регламентом.

Справка УНИАН. Энергоблок №2 ЧАЭС был выведен из эксплуатации в 1993 году, после того как в октябре 1991 года на нем произошел серьезный пожар. На начало 2009 года реакторная установка блока была полностью освобождена от топлива, а сам блок переведен в состояние «окончательный останов».