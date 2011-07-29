Янукович: нужно разработать программу защиты труда шахтеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо разработать программу защиты труда шахтеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время заседания Правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте «Суходольская-Восточная».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, такую программу должны совместно разработать профильные органы власти, руководители и владельцы шахт. «Мы должны совместно создать такую программу, которая предусматривала бы выполнение стопроцентно всех необходимых мер по защите труда горняков», - сказал Президент, обращаясь к участникам заседания.

«Я обращаю ваше внимание на важность объективности выводов относительно этой трагедии. Самое главное – это не должно повториться», – подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба девяти горняков неизвестна.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, что привело к гибели людей).