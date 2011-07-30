Авария на шахте в Макеевке: 7 человек погибли, 4 - госпитализированы, судьба 4 – неизвестна

Продолжаются поисково-спасательные работы на шахте им. Бажанова ГП «Макеевуголь» (Донецкая область), где накануне произошло внезапное обрушение башенного копра (высота здания 65 м). Работа шахты приостановлена. 538 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по состоянию на 9.00 30 июля известно о гибели 7 горняков, 4 – пострадали и судьба 4 остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 19 отделений Главного управления МЧС в Донецкой области и три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина обрушения устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщал УНИАН, в городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного здания, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).