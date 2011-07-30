Аварии сразу на двух шахтах Украины. Погибли 25 горняков

Количество погибших в результате аварии на шахте "Суходольская-Восточная" увеличилось до 18. Судьба 8 – неизвестна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на протяжении 29 июля в г. Суходольск Краснодонского района Луганской области проводились поисково-спасательные работы на шахте „Суходольская-Восточная”, где в 1 час. 57 мин. 29 июля на горизонте 915 м произошел взрыв.

По состоянию на 7 часов 30 июля погибли 18 горняков, 2 пострадали и судьба 8 горняков остается неизвестной, поиски которых продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечені 20 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщал УНИАН, в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков.

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Продолжаются поисково-спасательные работы на шахте им. Бажанова ГП «Макеевуголь» (Донецкая область), где накануне произошло внезапное обрушение башенного копра (высота здания 65 м). Работа шахты приостановлена. 538 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по состоянию на 9.00 30 июля известно о гибели 7 горняков, 4 – пострадали и судьба 4 остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 19 отделений Главного управления МЧС в Донецкой области и три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина обрушения устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщал УНИАН, в городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного здания, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).