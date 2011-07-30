Азаров поручил Бойко газифицировать села Фронтовое и Верхнесадовое
15:26, 30 июля 2011Энергетика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО решить вопрос газификации сел Фронтовое и Верхнесадовое, которые находятся под Севастополем.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее поручение глава правительства дал по просьбе местной общины во время пребывания с рабочей поездкой в Крыму.
Как сообщал УНИАН, 30-31 июля Н.АЗАРОВ находится с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.
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