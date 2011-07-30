Азаров поручил Бойко газифицировать села Фронтовое и Верхнесадовое

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО решить вопрос газификации сел Фронтовое и Верхнесадовое, которые находятся под Севастополем.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее поручение глава правительства дал по просьбе местной общины во время пребывания с рабочей поездкой в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 30-31 июля Н.АЗАРОВ находится с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.