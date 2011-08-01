Выделение помощи семьям пострадавших горняков взял под личный контроль Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что взял под личный контроль предоставление помощи, в том числе и материальной, семьям шахтеров, которые пострадали на шахте "Суходольская-Восточная".

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, на этом он акцентировал в ходе рабочей поездки в Луганскую область.

"Деньги уже пришли на расчетный счет Казначейства, выделенные из Резервного фонда на предоставление помощи потерпевшим, включая решения всех вопросов, которые в этих семьях есть. Я этот вопрос возьму под личный контроль, и думаю, что в кратчайшие сроки мы все эти вопросы решим", - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы правительства, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО проинформировал его о ходе ликвидации последствий аварии на шахте. Министр заверил, что первый этап ликвидации аварии уже завершен.

Н.АЗАРОВ подчеркнул на необходимости повышение безопасности при работе на предприятиях угольной отрасли.

"Уголь для нас - это стратегический товар, особенно в условиях таких высоких цен на нефть и газ. Однако нам уголь нужен не такой ценой. И потому нам необходимо сделать работу этой тяжелой, самоотверженной профессии, более безопасной. И здесь работа правительства будет значительно усилена", - заверил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ принял участие в панихиде по погибшим горнякам шахты "Суходольская-Восточная" ОАО "Краснодонуголь".

Панихида была отслужена в Свято-Владимирском кафедральном соборе Луганска.