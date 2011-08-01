КМУ: причина аварии на шахте им. Бажанова - «халатность и безответственность»

Причина аварии, произошедшей на шахте им. Бажанова в Макеевке 29 июля - в «халатности и безответственности» должностных лиц шахты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО в воскресенье журналистам на шахте.

В. ЛУКЬЯНЕНКО сказал, что Н. АЗАРОВ ознакомился с ситуацией на шахте и принял участие в заседании комиссии, расследующей причины обрушения шахтного копра.

По словам В. ЛУКЬЯНЕНКО, по результатам заседания премьер считает, что «ничего, кроме халатности, безответственности и невыполнения своих обязанностей» должностными лицами шахты, других причин аварии он пока не видит.

В то же время В. ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что премьер пока не будет опережать окончательных выводов комиссии.