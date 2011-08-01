На фоне заявлений президента США цены на нефть пошли вверх

На мировых торгах в понедельник, 1 августа, цены на нефть растут на фоне заявления президента США Барака Обамы о достижении соглашения относительно поднятии потолка госдолга США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 1,4 доллара, или на 1,46% - до 97,1 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,45 доллара, или на 1,24% - до 118,19 доллара за баррель.

Поздно вечером в воскресенье участники дискуссий о потолке госдолга, продолжавшегося с середины мая, наконец объявили, что нашли компромисс по поводу условий, на которых этот потолок поднимать. Теперь компромиссный план в виде законопроекта предстоит в срочном порядке рассмотреть палате представителей и сенату, передает Bloomberg.