Переговоры E.On и «Газпрома» о снижении цены газа на грани провала

Многомесячные переговоры между дюссельдорфским энергетическим концерном E.On и «Газпромом» по вопросу снижения отпускных цен на газ находятся на грани провала.

Эту информацию, ранее опубликованную немецким еженедельником Focus, в воскресенье подтвердил официальный представитель немецкого концерна.

Руководство E.On добивалось от российского газового гиганта снижения цен, зафиксированных в долгосрочных договорах и привязанных к ценам на нефть в связи с тем, что в последнее время на рынке природного газа существует большое количество предложений по достаточно низким ценам, сообщает Deutsche Welle.

В связи со снижением рыночных цен на газ дочернее предприятие E.On, дистрибьютор природного газа E.On Ruhrgas терпит крупные убытки. По итогам 2011 года они могут составить ?1 млрд. По информации журнала Focus, в настоящее время E.On обдумывает возможность обращения в международный арбитражный суд, передает «Газета.Ru».