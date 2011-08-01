МЧС и Минуглепром проведут совместную проверку надшахтных сооружений

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство энергетики и угольной промышленности до 1 октября 2011 года осуществят совместную проверку состояния шахтных башенных копров и стационарных подъемных установок на украинских шахтах.

Совместный приказ подписали министры этих ведомств Виктор БАЛОГА и Юрий БОЙКО, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Цель проверки - определить возможность дальнейшей эксплуатации и соответствие этих сооружений проектным решениям.

Согласно документу, проведение соответствующей проверки возложено на директора Департамента угольной промышленности Минэнергетики и угольной промышленности, Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины и Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины.

Как отметили в МЧС, такое решение правительственные чиновники приняли для предупреждения аварий, связанных с обрушением башенного копра скипового ствола. Подобная катастрофа 29 июля на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области привела к гибели 11 горняков и травмированию 4.