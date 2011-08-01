«Нафтогаз» продаст «Дельта банку» ОВГЗ на 5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» 26 июля подписала договор о продаже ПАО «Дельта банк» облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению о результатах проведения процедуры закупки у одного участника, продаже подлежат ОВГЗ с кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224 (номинал облигации по каждому выпуску - 1 тыс. грн., количество облигаций каждого выпуска - 1,25 млн. шт).

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 5 млрд. 206,013 млн. грн. (без НДС) (ранее в сообщении о проведении госзакупки значилась сумма 5 млрд. 207,400 млн. грн.)

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.