При приватизации генкомпаний должны учитываться интересы углепрома – профсоюзы

13:50, 01 августа 2011
Энергетика
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При приватизации тепловой генерации государство должно учитывать интересы угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Киеве первый заместитель председателя профсоюза работников угольной промышленности Валерий МАМЧЕНКО.

По его словам, одним из главнейших условий продажи генкомпаний должно стать обязательство их будущих собственников приобретать энергетический уголь у украинских угледобывающих предприятий.

«Угольная отрасль является градообразующей для многих городов Восточной Украины, поэтому государство обязано подумать о ее развитии. Государство должно гарантировать использование украинского угля на приватизированных ТЭС», - сказал В. МАМЧЕНКО, подчеркнув при этом, что стабильный спрос на украинскую угольную продукцию будет стимулировать инвесторов вкладывать средства в развитие украинских шахт, и, как следствие, способствовать сохранению рабочих мест, а также гарантировать энергетическую независимость Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на продажу в т.г. 45% акций ПАО «Захидэнерго» и 25% акций ПАО «Днепроэнерго». Пакеты планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

В апреле глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что одним из основных условий приватизации пакетов генерирующей компании будет обязательство собственников закупать энергетический уголь, который производится на украинских шахтах.

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