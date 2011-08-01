Энергосберегающее оборудование будет маркироваться специальной наклейкой GreenTech

В конце июля 2011 года компания «ЭБМ-ПАПСТ Украина» сообщила о новом маркетинговом ходе компании немецкой штаб-квартиры ebm-papst – теперь оборудование, которое содержит энергосберегающие компоненты производства ebm-papst, будет обозначено специальной наклейкой с зеленым логотипом GreenTech.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания ebm-papst предлагает производителям наносить эко-символ GreenTech на все готовые изделия, которые содержат ЕС-продукты. Наклейка с логотипом GreenTech, нанесенная на изделие, будет сигнализировать конечным потребителям о соответствии оборудования жестким европейским нормам энергоэффективности и экологичности. Кроме того, наклейка GreenTech будет подтверждать, что изделие в ходе эксплуатации потребует минимальных затрат на электроэнергию и сервисное обслуживание.

Наклейка GreenTech защищена от воздействия ультрафиолетового излучения, что позволяет ей находиться под воздействием прямых солнечных лучей без потери своих цветовых характеристик длительное время. Компания ebm-papst уверена, что изделия, отмеченные знаком GreenTech, в глазах потребителей будет выглядеть более привлекательно, по сравнению с другими изделиями, таким образом, способствуя росту продаж партнеров ebm-papst и дальнейшему распространению ЕС-продуктов ebmpapst по всему миру.

Справка УНИАН. Группа компаний еbm-papst - ведущий мировой производитель вентиляторов и двигателей, является законодателем в области высокоэффективной ЕС-технологии. Является самым крупным поставщиком для 85% мировых производителей котлов с использованием вентиляторов, а также 90% производителей конденсационных котлов.