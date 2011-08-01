ВХСУ завтра рассмотрит кассацию по делу о банкротстве «Энергоатома»

Высший хозяйственный суд Украины во вторник, 2 августа, рассмотрит кассационную жалобу Дочернего предприятия Всеукраинской организации инвалидов Украины "Фаворит-Плюс" в рамках инициированного ним дела о банкротстве оператора украинских АЭС НАЭК «Энергоатом».

Об этом сказано в определении суда от 20 июля по делу № 43/116, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, суд, в частности, рассмотрит кассацию на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 24 мая, которым предприятию было повторно отказано в открытии производства по делу о банкротстве НАЭК.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Хозяйственный суд Киева на основании закона №2711 (им установлен мораторий на банкротство предприятий ТЭК до 2013 года) отказал "Фаворит-Плюс" в признании банкротом НАЭК "Энергоатом". «Фаворт-Плюс» просила признать компанию банкротом в связи с непогашением НАЭК задолженности за работы по повышению радиационной безопасности эксплуатации атомных электростанций.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.