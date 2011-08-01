Президент вернул депутатам закон, позволяющий покупать нефть без тендеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой со своими предложениями закон №3684–VI «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно нефти и нефтепродуктов».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

В сообщении отмечается, что право вето Президент применил в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Напомним, этим документом предусматривалось разрешение юридическим лицам или их объединениям, занимающимся хозяйственно-коммерческой деятельностью, закупать за государственные средства без тендеров нефть, нефтепродукты для дальнейшей перепродажи или переработки.

Законом было предусмотрено, что без тендеров также можно будет осуществлять закупку услуг по переработке, производству, транспортировке, грузовым перевозкам, хранению, сливу/наливу, инспекции количества и качества, таможенно-брокерских услуг, информационно-аналитических, финансовых и услуг страхования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла данный закон 8 июля