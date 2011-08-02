В течение двух месяцев на всех шахтах Украины обследуют копры

В связи с аварией на Макеевской шахте им. Бажанова в течение двух месяцев на всех угольных предприятиях Украины будет проведено обследование копров, копровых зданий и сооружений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, соответствующий приказ уже подписан Министерством энергетики и угольной промышленности и Министерством чрезвычайных ситуаций.

В сообщении также отмечается, что добыча угля на шахте им. Бажанова приостановлена, на данный момент на предприятии проходят восстановительные работы. По предварительным данным, план восстановления будет реализован в течение 16 месяцев.

На это время часть работников шахты им. Бажанова (всего в шахте работают 3,2 тыс. человек – УНИАН) будет задействована в поддержании жизнедеятельности предприятия, еще часть трудящихся будут трудоустроены на другие шахты, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.