Цена нефти снова падает на фоне статданных из США

На мировых торгах во вторник, 2 августа, цены на нефть падают на фоне статданных из США, которые вызывают обеспокоенность относительно перспектив развития экономики страны, что может снизить спрос на "черное золото".

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,07 доллара, или на 0,07% - до 94,82 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,33 доллара, или на 0,28% - до 116,48 доллара за баррель.

С пессимизмом на рынке отреагировали на данные о том, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в июле снизился до 50,9% с 55,3% в июне, оказавшись гораздо хуже ожиданий аналитиков.

При этом сдержать спад цены на нефть помогли новости о том, что палата представителей конгресса в США поддержала законопроект повышения потолка госдолга страны, а голосование в сенате ожидается во вторник, передает Bloomberg.