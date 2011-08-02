В Беларуси цены на сжиженный газ выросли более чем на 20%

С понедельника розничные цены на сжиженный газ на газозаправках Белоруссии повысились на 24%, с 1900 рублей за литр до 2370 рублей. Цены на газ в баллонах для населения (для коммунально-бытового потребления) выросли на 23% – до 1970 рублей за 1 кг.

Обосновывая рост цены, пресс-служба Министерства экономики Белоруссии заявила, что сжиженный газ в стране вырабатывается в основном из импортируемого из России сырья.

Однако «действующие в настоящее время отпускные цены на газы сжиженные не обеспечивают рентабельную работу организаций, вырабатывающих газы сжиженные для коммунально-бытового потребления и для заправки автомобильного транспорта».

В связи с этим Минэкономики принято решение об их увеличении.

Российская компания «Интер РАО» приостановила поставки электроэнергии в Белоруссию в полночь 29 июня в связи с задержкой оплаты за сырье. Позднее поставки были возобновлены, передает "Газета.Ru".