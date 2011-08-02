"Нафтогаз" объявит тендер на закупку еще одной буровой установки

НАК "Нафтогаз Украины" объявит тендер на закупку еще одной современной буровой установки.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности.

В ближайшие дни Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявит тендер на приобретение еще одной современной буровой установки, заявил заместитель председателя правления компании Вадим ЧУПРУН.

«Состоялся технический совет, на котором утверждены абсолютно все технические характеристики на закупку второй установки, глубина бурения которой будет до 120 метров, что почти вдвое превышает те, которые у нас есть сегодня. Это будет сверхсовременная установка, завтрашний, а не вчерашний день», - отметил В.ЧУПРУН.

По словам заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», тендерные процедуры начнутся уже в ближайшее время.

«Буквально на днях мы объявим тендер, объявление будет обнародовано в официальных вестниках и на сайтах. На протяжении месяца после публикации тендерного объявления мы будем принимать коммерческие предложения от фирм», - отметил В.ЧУПРУН.

Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует сделать процедуру закупки буровой установки наиболее публичной.

«Мы хотим, чтобы эта процедура была наиболее гласной, прозрачной, поэтому приглашаем представителей общественных организаций и средств массовой информации. На процедуру, которая связана с открытием тендерных пакетов, мы хотели бы пригласить буквально всех желающих. Пусть они увидят цену, увидят и услышат ответы на многие вопросы, возникавшие во время приобретения первой буровой», - сказал В.ЧУПРУН.

По его словам, первая буровая установка начнет действовать на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая – в конце 2012 года.

«Лишь на Суботинском месторождении первая буровая установка в ближайшее время должна будет пробурить до 50 скважин», - отметил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Он подчеркнул, что согласно задаче, поставленной руководством страны, добыча газа на Черноморском шельфе до 2015 года будет увеличена в 1,8-2 раза.

«Президент поставил нам задачу по Черноморке – в 1,8–2 раза увеличить добычу собственного газа. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы эту задачу выполнить» - подчеркнул В.ЧУПРУН.