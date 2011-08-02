Внесены изменения в законодательство о нацкомисии по регулированию естественных монополий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3610-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о национальных комиссиях, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 7 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о национальных комиссиях, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг".

Целью закона является упорядочение организации деятельности комиссий, осуществляющих регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг, путем обеспечения единого (унифицированного) подхода к регулированию порядка их формирования и деятельности.

В частности, предусматривается установить одинаковый для всех комиссий: статус - национальная комиссия, осуществляющим государственное регулирование в соответствующей сфере; количественный состав - девять членов национальной комиссии; общий порядок назначения членов национальных комиссий - по три члена каждой национальной комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой Украины, Президентом Украины и Кабинетом министров Украины.

Законом устанавливаются четкие требования к члену национальной комиссии, основания и обстоятельства, при которых член национальной комиссии может быть освобожден от должности.

Срок полномочий члена национальной комиссии составит шесть лет. При этом предполагается, что одно и то же лицо не может быть членом соответствующей национальной комиссии больше двух сроков подряд. По закону, национальная комиссия приобретать полномочия с момента назначения двух третей от ее общего количественного состава.

Также предлагается установить, что председатель национальной комиссии будет избираться из числа членов соответствующей комиссии и освобождаться большинством от общего количественного состава комиссии. При этом предполагается фиксация приобретения полномочий и потери полномочий председателем национальной комиссии - со дня издания Президентом Украины акта об утверждении или освобождении председателя.

Кроме того, законом определено, что заседания национальной комиссии, которые являются основной формой ее работы, будут проводиться по решению председателя комиссии и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины общего количественного состава соответствующего национальной комиссии. Решение национальных комиссий принимаются большинством голосов от их общего количественного состава. При принятии решений председатель и каждый другой член национальной комиссии будет иметь один голос.