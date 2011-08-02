Фонд соцстрахования перечислил 11,5 млн.грн. для семей погибших горняков

Исполнительная дирекция Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перечислила 11,5 млн. грн. семьям погибших во время аварий на шахтах им. Бажанова и «Суходольская-Восточная».

Как сообщает Министерство социальной политики, из этих средств 8,6 млн. грн. направлено управлению исполнительной дирекции фонда в Луганской области. Они, в частности, предназначены для выплат семьям погибших в аварии на шахте «Суходольская-Восточная» 29 июля. В фонде напомнили, что 26 погибших горняков и двое госпитализированных были застрахованы в фонде.

Фонд провел предварительный расчет сумм страховых выплат, в результате которого семьям погибших и иждивенцам в случае потери кормильца будет выплачена: одноразовая помощь семье в случае смерти потерпевшего (пятилетний заработок потерпевшего) в сумме 10,041 млн. грн.; одноразовая помощь иждивенцам (однолетний заработок потерпевшего) в сумме 1,554 млн. грн.; расходы на похороны – 158,8 тыс. грн.

Кроме того, всем иждивенцам будут выплачиваться ежемесячные страховые выплаты, а также пенсия в связи с потерей кормильца, в соответствии с действующим законодательством.

Семьям 11 погибших горняков на шахте им. Бажанова 29 июля будет выплачено: одноразовую помощь семье в случае смерти потерпевшего (пятилетний заработок потерпевшего) в сумме 2,604 млн. грн.; одноразовую помощь иждивенцам (однолетний заработок потерпевшего) в сумме 295,9 тыс. грн.; расходы на похороны – 94,8 тыс. грн.

На сегодня фонд перечислил управлению исполнительной дирекции фонда в Донецкой области 2,9 млн. грн. для вышеупомянутых выплат.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» произошел 29 июля в 01.57 на горизонте 915 м.

В Макеевке трагедия произошла в тот же день в 09.23 – обвалился башенный копр.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 чел.

Кроме того, по данным МЧС, изъяты из-под завалов тела погибших горняков на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области.

Погибли 11 шахтеров и 4 - пострадали (3 горняка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу г. Макеевки и 1 горняк в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу г. Донецка).