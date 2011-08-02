Копр на шахте имени Бажанова мог обрушиться из-за некачественного бетона - «Макеевуголь»

Одной из причин разрушения копра на макеевской шахте имени Бажанова могло стать использование некачественного бетона при его строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Макеевке генеральный директор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он отметил, что выводы о причинах аварии приблизительно через две недели сделает правительственная комиссия, подписав акт о своей работе.

Вместе с тем С.ТОЛЧИН заявил, что уже можно говорить о предварительных причинах аварии. По его словам, экспертами были «взяты пробы бетона, который находился в основании башенного копра, они не соответствуют стандарту, и одной из причин обрушения стало то, что прочность бетона оказалась намного ниже той, которая должна быть».

Кроме того, гендиректор отметил, что башенный копр был построен около 60 лет назад, но в 70-е годы на нем была заменена машина подъема со шведской на «советскую».

По словам С.ТОЛЧИНА, советский подъемник был тяжелее и мощнее предыдущего, но тогда не было ни методов, ни средств для правильной установки машины. Он также отметил, что разрешение на эксплуатацию башенного копра скипового ствола на макеевской шахте им. Бажанова, обрушение которого произошло 29 июля, было выдано до 2013 года.

«Все нормы и правила эксплуатации башенного копра на шахте им. Бажанова были соблюдены», - сказал гендиректор.

При этом он добавил, что специальный институт, курирующий данные вопросы, выдал разрешение на эксплуатацию башенного копра на шахте им. Бажанова до 1 января 2013 года.

С.ТОЛЧИН отметил, что техническая проверка состояния копра шкипового ствола по нормам производится один раз в год, и последний раз подобная проверка технических характеристик данного сооружения была в сентябре 2010 года.

В заключении гендиректор еще раз подчеркнул, что все необходимые выводы сделает правительственная экспертная комиссия.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.