Госгорпромнадзор проверит состояние шахтных копров угледобывающих предприятий

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности проведет внеплановую проверку технического состояния шахтных копров и подъемных сооружений на угледобывающих предприятиях, подобных разрушенным на шахте им. Бажанова в Макеевке (Донецкая обл.).

Об этом говорится в сообщении госслужбы, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проверка всех 49 копров будет завершена до 15 августа.

В ее процессе ведомство также проверит наличие соответствующих экспертных выводов относительно продления эксплуатации копров.

Для проведения проверок будут привлечены специалисты ведущих отраслевых институтов и уполномоченных организаций.

Так, в ходе проверок будет осуществляться ультразвуковое исследование элементов конструкций для определения возможных внутренних разрушений.

Кроме того, будет проверено наличие конструктивных изменений сооружений в процессе их эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевка (Донецкая обл.) на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.