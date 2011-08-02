Крым намерен привлечь 1,2 млрд. евро инвестиций на строительство Западно-Крымской ВЭС
Власти Крыма рассчитывают привлечь в регион порядка 1,2 млрд. евро инвестиций на реализацию проекта строительства Западно-Крымской ветроэлектростанции мощностью 900 МВт.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Республиканского комитета Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике.
В настоящее время проводится финансовый, экономический и технический аудит проекта.
Председатель Рескомтопэнерго Игорь ЗОСИМОВ отметил, что правительство Крыма готово сотрудничать с инвесторами, особенно, когда это касается современных инновационных технологий, обещающих высокий экономический эффект.
И.ЗОСИМОВ подчеркнул, что «зеленый тариф» позволяет в настоящее время реализовать проекты возобновляемой энергетики, себестоимость которых изначально высока.
По данным пресс-службы комитета, в развитии ветроэнергетики Крыма заинтересованы ряд промышленных корпораций, в частности Toshiba (Япония).
Главный менеджер по энергетическим проектам фирмы Toshiba Тошихиса КИЕКУНИ считает, что при удачной реализации проекта создания «Западно-Крымской ВЭС» первая очередь строительства в 125 МВт может начаться уже в 4-м квартале этого года.