Крым намерен привлечь 1,2 млрд. евро инвестиций на строительство Западно-Крымской ВЭС

Власти Крыма рассчитывают привлечь в регион порядка 1,2 млрд. евро инвестиций на реализацию проекта строительства Западно-Крымской ветроэлектростанции мощностью 900 МВт.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Республиканского комитета Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике.

В настоящее время проводится финансовый, экономический и технический аудит проекта.

Председатель Рескомтопэнерго Игорь ЗОСИМОВ отметил, что правительство Крыма готово сотрудничать с инвесторами, особенно, когда это касается современных инновационных технологий, обещающих высокий экономический эффект.

И.ЗОСИМОВ подчеркнул, что «зеленый тариф» позволяет в настоящее время реализовать проекты возобновляемой энергетики, себестоимость которых изначально высока.

По данным пресс-службы комитета, в развитии ветроэнергетики Крыма заинтересованы ряд промышленных корпораций, в частности Toshiba (Япония).

Главный менеджер по энергетическим проектам фирмы Toshiba Тошихиса КИЕКУНИ считает, что при удачной реализации проекта создания «Западно-Крымской ВЭС» первая очередь строительства в 125 МВт может начаться уже в 4-м квартале этого года.