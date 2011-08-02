«Донецксталь» перечислил 2,6 млн. грн. семьям погибших на шахте «Суходольская-Восточная»

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» перечислил 2,6 млн. грн. семьям горняков, погибших в результате аварии, произошедшей 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что решение об оказании помощи семьям погибших шахтеров (по 100 тыс. грн. каждой) приняли трудовые коллективы предприятий, входящих в компанию «Донецксталь», в день аварии, еще до того как стало известно о точном количестве жертв, уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что «Донецксталь» намерен оказать помощь (по 100 тыс. грн.) семьям горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») и по 20 тыс. грн. - на лечение пострадавших горняков.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в настоящее время на шахту им. Бажанова от компании «Донецкшахтопроходка», входящей в группу «Донецксталь», направлена бригада опытных проходчиков и инженеров для ликвидации последствий аварии. Кроме того, совместно с институтом «Донгипрошахт» разработан план восстановления разрушенного копра и подготовлен план строительства нового подъемного комплекса.

По словам генерального директора-председателя правления ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александра РЫЖЕНКОВА, для работников донецкого метпредприятия «не бывает чужого горя, а трагедия горняков Донбасса понятна еще и потому, что компания «Донецксталь» включает в себя и угледобывающие предприятия, и обогатительную фабрику, и шахтопроходческий комплекс».

«К тому же, шахту имени Бажанова связывают длительные производственные отношения с Ясиновским кокосохимическим заводом, входящим в состав компании. Многие члены семей сотрудников коксохима работают на этой шахте», - объяснил гендиректор «Донецкстали».

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошли аварии на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области и на шахте "Суходольськая-Восточная" в Суходольске Луганской области.

В результате аварии на макеевской шахте погибли 11 горняков, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 человек, еще двое пострадали.