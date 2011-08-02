В Макеевке на шахте им. Бажанова отстранен от работы главный инженер

В городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Бажанова, на которой 29 июля произошло обрушение копра скипового ствола, отстранен от работы главный инженер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Макеевке гендиректор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он акцентировал, что, по предварительным выводам экспертов, одной из причин аварии стали некачественный бетон, из которого был изготовлен копер, и то, что в 70-е годы на копре была заменена подъемная машина со шведской на более тяжелую и мощную «советскую», установленную, неправильно. С.ТОЛЧИН предположил, что людей, которые использовали некачественный бетон, «уже нет в живых».

На вопрос УНИАН, будут ли в таком случае вообще определены виновные в этой аварии, гендиректор сказал: «Это комиссия правительственная определяет». При этом он добавил, что «виновные есть во всем, и, наверное, будут и здесь».

С.ТОЛЧИН отметил, что пока «от работы отстранен главный инженер шахты им. Бажанова».

На вопрос журналистов, будут ли после обнародования результатов комиссии кадровые изменения на шахте и в «Макеевугле», гендиректор ответил: «Вы хотите спросить – Выгонят ли меня с работы?. Я не знаю».

В то же время С.ТОЛЧИН подчеркнул, что он не занимается кабинетной работой, а регулярно спускается в шахту и общается со своими горняками под землей.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).