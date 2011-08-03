Цена нефти продолжила падение

На мировых торгах в среду, 3 августа, цены на нефть снижаются на фоне слабых статданных в США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,29 доллара, или на 0,31% - до 93,5 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,37 доллара, или на 0,32% - до 116,09 доллара за баррель.

С пессимизмом участники рынков отреагировали на данные о том, что потребительские расходы в США в июне неожиданно снизились почти на 0,2% по сравнению с маем, что стало первым снижением показателя за последние два года, передает Bloomberg.