«Макеевуголь»: за каждой семьей погибшего шахтера закреплено пожизненное шефство

За каждой семьей погибшего на шахте им. Бажанова закреплено пожизненное шефство одной их шахт, входящей в госпредприятие «Макеевуголь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Макеевке гендиректор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

«За каждой семьей погибшего закреплен директор другой шахты нашего госпредприятия, который ведет эту семью по всем направлениям», - сказал гендиректор.

Он объяснил: «Для того, чтобы хоть каким-то образом компенсировать те невосполнимые потери, которые произошли в семьях наших людей, за каждой семьей не только на время похорон и приема комиссий, а на всю жизнь остальные шахты объединения «Макеевуголь» закреплены за семьями погибших».

По словам С.ТОЛЧИНА, «каждый лично директор шахты несет ответственность перед семьями, перед объединением за то, чтобы все вопросы, которые были поставлены и запротоколированы на правительственной комиссии, были решены».

Гендиректор пообещал, что «Макеевуголь» будет решать с семьями погибших «все вопросы, которые касаются ремонта, предоставления жилья, отдыха и оздоровления детей, семей, устройства детей в высшие учебные заведения и оплату». «Всем этим будет заниматься государственное предприятие «Макеевуголь», - заверил С.ТОЛЧИН.

Он также констатировал, что все положенные социальные выплаты «уже определены для всех семей». Сумма этих выплат зависит от заработной платы погибшего, рассчитывается, как 5-летний средний заработок, который предусмотрен законодательством. «Социальные выплаты составят 200-400 тыс. грн.», - сказал С.ТОЛЧИН. При этом он добавил, что сегодня «правительство работает над тем, чтобы еще дополнительно по какой-то сумме денег было выделено каждой семье погибшего».

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.