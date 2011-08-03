Концессия украинских госшахт позволит привлечь инвестиции в угольную отрасль - эксперт

Развитие угольной отрасли Украины возможно за счет концессии государственных шахт, считает эксперт аудиторской компании Kreston GCG Александр КУКСИН.

«Концессия сама по себе очень выгодный для государства инструмент. По сути, при концессии государство передает во временное пользование частному капиталу некий национальный объект. А по истечении концессии, государство вместо простаивающего объекта получает эффективно работающий бизнес», - говорит он.

Например, по словам А.КУКСИНА, при передаче концессионеру права на эксплуатацию угольного месторождения, на выходе концедент получает работающую шахту. «Главное преимущество концессии в том, что она, в отличие от аренды, возлагает на концессионера обязательства, выгодные для государства», - отмечает он.

Эксперт изложил последовательную цепочку преимуществ концессии, которое заключается в том, что в результате шахты получают долгосрочные инвестиции в развитие производства, инвестор получает уголь и надежного поставщика угольной продукции, государство получает концессионные платежи, а также сохраняет за собой право собственности на угольные предприятия, которые потом сможет приватизировать по более выгодной цене. За государством также остаются все улучшения, сделанные инвестором. Регион получает рост занятости труда, социальную стабильность и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Сотрудники получают стабильную заработную плату и повышение безопасности труда.

«По данной системе взаимодействия государства с частным капиталом построена экономика США XIX-XX века, как известно, очень успешная. Таким образом, применение концессии к развитию угольной отрасли могло бы дать положительный результат», - считает А.КУКСИН.

Напомним, весной 2011 г. (постановлением №443 от 4 апреля) Кабинет министров разрешил передачу в концессию целостных имущественных комплексов двух государственных угледобывающих предприятий Луганской области - «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацита».

В июле с.г. Фонд госимущества определил оценщиком ЦИК «Ровенькиантрацита» компанию ООО "Юрекс-Консалтинг", а ЦИК «Свердловантрацита» - ООО "Консалтинговую компанию "Увекон".