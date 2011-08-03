На шахтах Донецкой области Госгорпромнадзор за неделю выявил 15 нарушений

На шахтах Донецкой области Госгорпромнадзор за неделю выявил 15 случаев нарушения режима безопасного ведения горных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области.

Согласно сообщению, в период с 25 по 31 июля инспекторы Госгорпромнадзора провели проверку состояния проветривания шахт, в результате которой был выявлен один случай аварийного загазирования (на шахте «Родинская» ГП «Красноармейскуголь) и 9 случаев необеспеченности выработок расчетным расходом воздуха - на шахтах «Торецкая» (ГП «Дзержинскуголь»), им. Ленина (ГП «Артемуголь»), «Алмазная» (ГП «Добропольеуголь»), им. Засядько (г. Донецк).

Кроме того, в результате проверок на пяти шахтах региона выявлены нарушения при эксплуатации аппаратуры аэрогазового контроля - на шахтах «Торецкая» (ГП «Дзержинскуголь»), «Полтавская» (ГП «Орджоникидзеуголь»), «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), «Алмазная» (ГП «Добропольеуголь») и в шахтоуправлении «Покровское».

За допущенные нарушения требований нормативных документов на главных инженеров и должностных лиц шахт наложено 66 штрафов на сумму 5967 грн.

Проверки продолжаются.