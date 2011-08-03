«Макеевуголь», несмотря на остановку шахты Бажанова, выйдет на прежнюю угледобычу – гендиректор

Госпредприятие «Макеевуголь», несмотря на остановку из-за аварии шахты им. Бажанова, уже через 3-4 месяца выйдет на прежний объем угледобычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции генеральный директор ГП «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он рассказал, что «Макеевуголь» «последнюю пятилетку работает ритмично и добывает в сутки около 10 тыс. тонн угля». И сейчас, после того как остановлена для восстановления и строительства нового копра скипового ствола шахта им. Бажанова, в госпредприятии все технические службы работают над программой минимизации потерь общей добычи. Гендиректор заверил, что прежний суточный уровень угледобычи ГП «Макеевуголь» достигнет уже к ноябрю. «Я могу с твердой уверенностью доложить, что максимум к ноябрю месяцу, то есть, в течение 3-4 месяцев объединение будет работать на прежнем уровне угледобычи. То есть приблизительно около 10 тыс. тонн в сутки», - сказал С. ТОЛЧИН, уточнив, что таких показателей планируется достичь, не дожидаясь ввода в эксплуатацию копра и восстановления работы шахты им. Бажанова.

Он подчеркнул, что для достижения этих производственных показателей на других шахтах «Макеевугля» не будет увеличена нагрузка, а будут введены в эксплуатацию новые добычные лавы.

«Естественно, по ходу ликвидации аварии нам уже нужно было думать, как жить дальше. Поэтому на сегодняшний день уже есть план, как восстанавливать эту угледобычу», - сказал гендиректор.

По его словам, предварительно решено подготовить новую лаву на шахте «Бутовская», которая уже находится в стадии завершения. Запуск этой лавы, которая будет работать с мощностью 1,5 тыс. тонн угля в сутки, значительно компенсирует простой шахты им. Бажанова, суточный объем угледобычи на которой составлял 2,3 тыс. тонн.

Кроме того, за счет перевода части горняков шахты им. Бажанова на шахту «Чайкино» там также увеличится объем угледобычи.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола - надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", а также Шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в 2010 году выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора 3 млн. 324,032 тыс. тонн угля, что на 174,032 тыс. тонн, или на 5,5%, больше планового показателя.