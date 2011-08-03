«Донецксталь» перечислил 1,1 млн. грн. помощи семьям погибших горняков шахты Бажанова

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» перечислил 1,1 млн. грн. семьям горняков, погибших в результате аварии, произошедшей 29 июля 2011 года на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе метпредприятия.

В сообщении отмечается, что решение об оказании помощи семьям погибших шахтеров (по 100 тыс. грн. каждой) приняли трудовые коллективы всех предприятий, входящих в компанию «Донецксталь».

Также на лечение четырех горняков, пострадавших в результате аварии, было перечислено 80 тыс. грн. (по 20 тыс. грн. каждому).

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что специалисты компании «Донецкшахтопроходка», входящей в группу «Донецксталь», сейчас оказывают специалистам шахты им. Бажанова техническую помощь по восстановлению разрушенного копра и строительству нового подъемного комплекса.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола - надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.