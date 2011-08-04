Стоимость нефти изменилась разнонаправленно

На мировых торгах в четверг, 4 августа, цены на нефть изменяются разнонаправленно на опасениях относительно перспектив экономики США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,16 доллара, или на 0,17% - до 92,09 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,16 доллара, или на 0,14% - до 113,07 доллара за баррель.

Давление на рынок нефти оказывают данные Минэнергетики США, о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 950 тысяч баррелей, до 354,9 миллиона баррелей, а запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей, до 215,2 миллиона баррелей, что оказалось выше прогнозов аналитиков, передает Bloomberg.