Количество погибших на шахте «Суходольская-Восточная» возросло до 27 человек

Количество погибших на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области возросло до 27 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Краснодонуголь».

По их данным, вчера умер горняк, который находился в реанимационном отделении Луганской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.

В пресс-службе также сообщили, что на шахте завершаются аварийные работы. Специалисты добрались до аварийного участка и занимаются установлением причин трагедии. В ближайшее время выработка, где произошел взрыв, будет закрыта.

Государственная комиссия должна обнародовать выводы о причинах взрыва в течении 10 рабочих дней, если не посчитает необходимым продлить этот срок.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел 29 июля в 01.57 на горизонте 915 метров.