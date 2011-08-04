НКРЭ увеличила установленную мощность «Ветроэнергопрома» до 25,53 МВт

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики увеличила лицензионную установленную мощность ООО «Ветроэнергопром» (эксплуатирует Новоазовскую ВЭС) с 23,73 до 25,53 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 4 августа.

Установленная мощность ВЭС скорректирована в связи с вводом в эксплуатацию после реконструкции трех ветрогенераторов марки Т600-48.

В настоящее время на Новоазовской ВЭС эксплуатируется 210 ветрогенераторов, из которых 204 установленной мощностью 107,5 кВт и 6 ветрогенераторов мощностью 600 кВт.

Новоазовская ВЭС с 2004 года находится в концессии ООО «Ветроэнергопром». Станция передана в концессию Донецкой облгосадминистрации до 2054 года.