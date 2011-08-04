НКРЭ не планирует пересмотра тарифов на газ для населения до конца года

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не планирует пересмотра тарифов на газ для населения теплокоммунэнерго до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО.

«Не планируем», - сказал он.

Между тем, глава комиссии отметил, что по итогам третьего квартала регулятор пересмотрит предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций с учетом прогнозной стоимости импортируемого газа в четвертом квартале.

Справка УНИАН. НКРЭ сохранила августовские цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на июльском уровне - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Цены были пересмотрены исходя из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в третьем квартале на уровне 355-357 долл. за тыс. куб. м.