По факту взрыва на шахте «Краснокутская» возбуждено уголовное дело

Прокурор Луганской области возбудил уголовное дело по факту взрыва воздушно-метановой смеси, который произошел на шахте «Краснокутская» (ГП «Донбассантрацит»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.273 («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах»), уточнили в пресс-службе.

Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, в 11.40 в городе Красный Луч Луганской области на шахте "Краснокутская" произошло возгорание метана.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Согласно предварительной информации, пострадали 26 горняков. Из них 5 госпитализированы в реанимацию больницы шахты «Известия» и 21 горняк в состоянии средней степени тяжести направлен в больницу шахты "Княгиненская".

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37 горняков.

Работы на шахте не приостанавливались.