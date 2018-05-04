Энергетические законы: Президент против ВР

Сразу пять законов, принятых Верховной Радой, ветировал Президент Украины. Наиболее значимыми из них выглядят два, которые регламентируют госзакупки нефти и нефтепродуктов, а так же погашение задолженности перед госбюджетом энергогенерирующими компаниями. Принято считать, что энергетика остается для украинской экономики наиболее болезненной сферой, требующей безотлагательного и глубокого реформирования. Соответственно, любой законодательный акт, касающийся топливно-энергетических вопросов, следует рассматривать именно с точки зрения того, улучшит ли его реализация ситуацию в отрасли. Теоретически с таких же позиций должны подходить к подобным документам как депутаты, так и Президент. В случае с ветированными законами, либо Президент встал на путь реформирования ТЭК, либо депутаты избрали ошибочные методы оздоровления топливно-энергетического комплекса...

Что хотели узаконить…

Начнем с Закона «О внесении изменений в Закон «Об осуществлении государственных закупок» (относительно нефти и нефтепродуктов, № 3681-VI). Документом отменялись обязательные тендеры при закупке нефти и нефтепродуктов за государственные средства, а также при госзакупке услуг по переработке, производству, транспортировке, грузовым перевозкам, хранению нефти, сливу/наливу, инспекции количества и качества, таможенно-брокерских услуг, информационно-аналитических, финансовых и услуг страхования. Авторами законопроекта являются народные депутаты Ирина Горина (ПР) и Ксения Ляпина (НУНС). Как отмечается в пояснительной записке к документу, он был разработан с целью усиления энергетической стабильности в стране путем повышения эффективности работы отечественного нефтеперерабатывающего комплекса. Сказано также, что законопроект предусматривает снятие бюрократических барьеров для обеспечения поставки дополнительных объемов нефти на отечественные нефтеперерабатывающие предприятия, что позволило бы удовлетворить потребности топливного рынка Украины в доступных нефтепродуктах.

Все прописано именно так, как и должно быть - депутаты ратуют за повышение энергетической стабильности в Украине. Более того, разрабатывая законопроект, они учли и выполнение Плана мер всестороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном на 2011–2015 годы, подписанного президентами обеих стран 28 апреля этого года. И.Горина и К.Ляпина убеждены, что реализация их законопроекта позволила бы уменьшить влияние подорожания нефти на мировых рынках на украинский рынок бензина и дизтоплива, и не допустила бы рост цен на топливо в связи с сезонным повышением спроса или сговором участников рынка.

Опять таки весьма актуальная проблема. Буквально месяц назад операторы сетей бензозаправок и собственники украинских НПЗ развернули информационную войну, обвиняя друг друга в необоснованном взвинчивании цен и создании искусственного дефицита. Авторы закона считают, что отмена обязательных тендеров на закупку нефти и услуг по ее переработке за госсредства ускорит модернизацию отечественных НПЗ, о которой в последнее время так много говорится. Так что же не устраивает в принятом законе Президента?

В своих предложениях к возвращенному в ВР законопроекту Виктор Янукович обращает внимание на то, что вступление его в силу привело бы к существенному ограничению конкуренции в сфере государственных закупок нефти и услуг по ее переработке. И тут с ним трудно не согласиться, ведь получается, что некий чиновник из «Нафтогаза», ответственный за закупку услуг по переработке, к примеру, той же азербайджанской нефти, сможет по собственному усмотрению определять, какому НПЗ доверить эти операции. В.Янукович рекомендует Верховной Раде полностью отказаться от внесения изменений в закон о госзакупках и урегулировать данный вопрос отдельным документом.

Еще один закон, касающийся энергетики и попавший под президентское вето, - " О внесении изменений в Закон "О государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно погашения задолженности перед государственным бюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям" (№ 3683-VI). Тут ситуация несколько проще, хотя со своими нюансами. Автор законопроекта народный депутат Игорь Глущенко (ПР) предлагает направить 162 млн. грн. задолженности энергогенерирующих компаний перед госбюджетом по субкредитам в рамках бюджетной программы «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности» предприятиям угольной отрасли для погашения задолженности за потребленную электроэнергию. То есть, закон предполагал выбить долги у одних и направить их на погашение долгов других. Правда, для этого предлагалось увеличить доходную часть специального фонда госказны на 162 млн. грн.

Бюджетный комитет ВР еще в ходе рассмотрения документа выступал против его принятия, поскольку увеличение объема поступлений в спецфонд госбюджета по предложенным источникам является необоснованным и нереалистичным. По данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь т.г. плановые показатели по этим источникам были выполнены всего на 65,1%.

Между тем, как отмечалось в пояснительной записке к закону, его реализация позволила бы частично урегулировать вопрос погашения энергогенерирующими компаниями задолженности перед госбюджетом по предоставленным им субкредитам, а также вопрос погашения задолженности предприятий угольной отрасли за потребленную ими электроэнергию.

Отклонив данный закон, Президент отметил, что его принятие привело бы к разбалансированию доходов госбюджета. В связи с чем, глава государства предлагает откорректировать соответствующие показатели в проекте закона с учетом уже внесенных изменений в госбюджет-2011.

Энергетические законы, лишенные жизненной энергии

Закон об отмене тендеров при закупках нефти был поддержан 265 народными депутатами из 320, зарегистрированных на тот момент в сессионном зале. Из 192 депутатов, входящих во фракцию Партии регионов, «за» проголосовали 185, а также 9 парламентариев от НУНС, 25 коммунистов (то есть, единогласно) и 6 внефракционных депутатов. Фракция Народной партии и депутатская группа «Реформы ради будущего» отдали все свои ресурсы - 20 голосов от каждой. Не считая фракции БЮТ, все парламентские силы приложили свою руку к принятию данного документа.

Похожая ситуация с голосованием по «долговому» закону. Фракция Партии регионов практически единогласно проголосовала «за». В этом регионалам помогли фракция Народной партии и депутатская группа «Реформы ради будущего».

В принципе, ситуация с ветированием данных законов вполне нормальная и вроде бы демонстрирует высокий уровень демократии, так как по сути Виктор Янукович не одобряет законотворчество своих же однопартийцев, контролирующих парламентское большинство. Ведь понятно, что без согласования с Партией регионов протащить какой-либо законопроект через ВР сегодня очень проблематично, если вообще возможно. Однако тут же возникает вопрос - а может ли парламент, учитывая нынешнюю расстановку сил в нем, преодолеть вето Президента? Теоретически да, но практически вероятность того, что хотя бы часть депутатов из партии власти открыто взбунтуется против главы государства, близка к абсолютному нулю.

Итак, законы с президентскими пояснениями вернулись в ВР, их дальнейшая судьба выглядит печально. Законотворчество в данном случае напоминает игру в рулетку - изначально ясно, что документ «стремный», ну да авось в Администрации Президента не будут слишком внимательно вчитываться. А не прошел, так и ладно, никто особенно переживать не станет.

Как отмечает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, закон об отмене тендеров при госзакупках подавался отнюдь не теми людьми, которые являются традиционными лоббистами интересов «Нафтогаза» в парламенте. «Авторы законопроекта, по большому счету, люди далекие от энергетики. В принципе, закон попахивает частными интересами, завуалированными под усиление влияния НАК на рынок нефтепродуктов Украины. Принятие данного документа некоим образом не отразилось бы на экономическом балансе «Нафтогаза», а могло бы лишь повысить эффективность коммерческой деятельности отдельных компаний, занятых в нефтеперерабатывающем бизнесе и работающих с НАК».

Что касается закона о долгах энергогенераций, то, по мнению эксперта, он также не принес бы никакой реальной пользы украинскому энергетическому сектору. «95% законов в экономической сфере принимаются сегодня, исходя из частных интересов, хотя в их названиях обязательно присутствуют упоминания об «улучшении» или «повышении» чего-то», - отметил А.Нарбут.

Он предположил, что те, кто был заинтересован в принятии ветированных законов, попробуют протолкнуть нужные им законодательные акты другими способами. «В Верховной Раде очень популярны законопроекты «братские могилы», где за правильными заголовками статей прячутся лоббисткие функции отдельных положений», - добавил эксперт.

В качестве иллюстрации можно привести законопроект под совершенно «неэнергетическим» названием « О гарантиях государства относительно исполнения решений суда » (№ 7562). Он был внесен на рассмотрение ВР Кабмином 14 января т.г. Только при очень внимательном его изучении можно найти пункт, который фактически оставляет за Кабмином право принимать решение о передаче украинской газотранспортной системы в концессии или проводить ее приватизацию. Документ прошел только первое чтение, но, учитывая ту легкость, с которой наши депутаты отдают свои голоса за законы с «двойным» дном, риск того, что эта норма просочится в украинское законодательство, очень велик. Так было раньше, так происходит и сейчас - народные избранники давят кнопки по просьбе своих заинтересованных товарищей, практически не вникая в то, за что они голосуют.

Грустно, конечно, но ничего страшного, скажете вы, ведь мы убедились в том, что Президент стоит на страже национальных интересов и внимательно следит за «шалостями» нардепов, несмотря на их партийную принадлежность. В рассматриваемом случае это действительно так, но если кто-нибудь в Администрации Президента скооперируется с законодателями, то никакой гарант не в состоянии уследить за всеми их ухищрениями. Энергетический комплекс ждет реформаторских законов, но пока может рассчитывать лишь на ничего, по сути, не меняющие документы, да еще и с лоббистским душком.

Антон Лосев (УНИАН)