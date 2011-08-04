«Нафтогаз Украины» выбрал ЗАО "УСАН" для оценки своих акций и ОВГЗ

НАК «Нафтогаз Украины» выбрала ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» (УСАН, г. Харьков) для оказания услуг по управлению портфелями ценных бумаг (услуги по определению экспертной стоимости (оценки) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и экспертной стоимости (оценки) акций компании).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 2 августа 2011 года. Конечный срок заключения договора между сторонами - 1 сентября т.г.

Предложенная УСАН стоимость услуг – 96 тыс. грн. (с НДС), оценка должна быть проведена до конца 2011 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» известно тем, что в марте 2006 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) отобрал эту компанию для инвентаризации имущества, используемого Черноморским флотом Российской Федерации.