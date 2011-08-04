«Днепроэнерго» привлекло у ПУМБ 50 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) привлекла у ПАО «Первый украинский международный банк» возобновляемую кредитную линию в размере 50 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении энергокомпании об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, линия привлечена на один год по 15% годовых.

Соответствующий договор стороны подписали 28 июля.

Справка УНИАН. «Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

41,65% энергокомпании принадлежит входящей в СКМ кипрской DTEK Holdings Limited.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.