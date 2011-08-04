Кабмин отменил обязательное согласование норм расхода энергоресурсов для промпредприятий

Кабинет министров Украины отменил обязательное согласование промышленными предприятиями норм расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на уровне Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, соответствующее постановление, которым внесены изменения в Порядок нормирования удельных расходов ТЭР, принято на заседании Кабмина в среду, 3 августа.

Согласно сообщению, указанным постановлением также утверждается порядок квалификации когенерационных установок - она будет осуществляться Госэнергоэффективностью без предварительной экспертизы когенерационной установки, которая ранее проводилась экспертными учреждениями.