Кабмин отменил обязательное согласование норм расхода энергоресурсов для промпредприятий
18:23, 04 августа 2011Энергетика
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Кабинет министров Украины отменил обязательное согласование промышленными предприятиями норм расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на уровне Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Как сообщили УНИАН в ведомстве, соответствующее постановление, которым внесены изменения в Порядок нормирования удельных расходов ТЭР, принято на заседании Кабмина в среду, 3 августа.
Согласно сообщению, указанным постановлением также утверждается порядок квалификации когенерационных установок - она будет осуществляться Госэнергоэффективностью без предварительной экспертизы когенерационной установки, которая ранее проводилась экспертными учреждениями.
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