Greencubator до конца года проведет два форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности

Украинская сеть энергетических инноваций Greencubator до конца 2011 года организует проведение двух EnergyCamp – форумов по возобновляемой энергетике, энергоэффективности и устойчивому развитию, которые проводятся на открытом воздухе в формате "без галстуков".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор сети Роман ЗИНЧЕНКО на пресс-конференции в Киеве 3 августа.

Очередной EnergyCamp пройдет 27-28 августа на ставшей уже традиционной площадке возле села Осещина (Вышгородский район Киевской обл.), еще один – 15-18 сентября в рамках фестиваля "Джаз Коктебель 2011".

Первое подобное мероприятие в нынешнем году состоялось в июле в рамках фестиваля "Трипольский круг".

"Наша задача - не только предоставить возможность свободного общения и раскованных дискуссий для специалистов, но и продемонстрировать реальную пользу возобновляемой энергетики и энергосбережения простым украинцам", - отметил Р.ЗИНЧЕНКО.

Он также сообщил, что Greencubator совместно с партнером форумов – австрийской ActivSolar подвел итоги конкурса на лучшее знание солнечной энергетики, который проводился в рамках последнего EnergyCamp.

Победитель конкурса в качестве приза прямо на пресс-конференции получил от представителя ActivSolar сертификат, дающий возможность посетить первую и одну из крупнейших в СНГ солнечную электростанцию, построенную ActivSolar в Крыму возле села Родниковое (Симферопольский район).

Greencubator за последние два года организовал проведение семи EnergyCamp. Особенностью проведения этих мероприятий является то, что их энергообеспечение осуществляется исключительно за счет возобновляемых источников энергии.