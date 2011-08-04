Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине возросло на 15,7%

Предприятия, реализующие электроэнергию по "зеленым" тарифам, в январе-июне 2011 года увеличили производство электроэнергии из возобновляемых источников на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 274,343 млн. кВт-ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) Виталий ДАВИЙ на пресс-конференции в Киеве в четверг, 4 августа.

Он уточнил, что выработка электроэнергии малыми гидроэлектростанциями за отчетный период достигла 191,961 млн. кВт/ч, ветровыми электростанциями – 29,839 млн. кВт/ч, электростанциями, работающими на биомассе, – 3,484 млн. кВт/ч, солнечными электростанциями – 3,335 млн. кВт/ч.

"Сегодня мы можем смело заявить, что отрасль динамично развивается, она получает инвестиции. Ожидается, что второе полугодие 2011 года станет ярким, динамичным, активным и будет полностью соответствовать законам рыночной экономики", - отметил В.ДАВИЙ.

Главными событиями января-июня текущего года президент АПЭУ назвал завершение строительства австрийской Activ Solar первой очереди солнечной электростанции установленной мощностью 20 МВт близи села Охотниково (АР Крым) и ввод в эксплуатацию первой очереди ветропарка "Новоазовский" (Донецкая обл.) установленной мощностью 25 МВт.

Количество компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников и реализующих ее по "зеленым" тарифам, на протяжении первого полугодия 2011 года, по данным Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, возросло с 36 до 46, а количество эксплуатируемых ими электростанций – с 70 до 83.