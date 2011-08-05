Цена нефти упала до пятинедельного минимума

На мировых торгах в пятницу, 5 августа, цены на нефть изменяются разнонаправленно, оставаясь в районе минимальных отметок за последние пять недель, на фоне опасений замедления роста американской экономики.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,05 доллара, или на 1,21% - до 85,58 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,09 доллара, или на 0,08% - до 107,34 доллара за баррель.

По итогам торгов в четверг фондовые индексы в США рухнули на 4-5% на фоне опасения инвесторов касательно того, что национальная экономика может снова войти в рецессию, передает Bloomberg.