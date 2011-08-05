Ющенко даст показания по делу Тимошенко после возвращения из отпуска – Ванникова

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст показания по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году после возвращения из отпуска.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Она сказала, что 28 июля в адрес В.ЮЩЕНКО поступило сообщение о необходимости прибыть в Печерский районный суд Киева и дать показания по делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Но в связи с тем, что экс-президент находится в плановом отпуске за пределами Украины, он не смог этого сделать. Соответствующее ходатайство 29 июля направил на имя судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА адвокат В.ЮЩЕНКО, сообщила пресс-секретарь экс-президента.

“Виктор Андреевич находится в отпуске, как и каждый человек он имеет право на это. Как только В.ЮЩЕНКО вернется в Украину, он сможет прийти в суд и дать показания. В.ЮЩЕНКО никоим образом не планирует уклоняться от дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и готов сотрудничать”, - сказала И.ВАННИКОВА.

Она сообщила, что, ориентировочно, В.ЮЩЕНКО вернется в Украину после 15 августа.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2011 года судья Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно установления места жительства бывших Президента Украины В.ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ранее, когда Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат подавали ходатайство об установлении места жительства В.ЮЩЕНКО, В.ПИНЗЕНИКА, Б.СОКОЛОВСКОГО и А.ШЛАПАКА, Р.КИРЕЕВ отметил, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.