Азаров заявил в суде: газовые соглашения 2009 года - «предательские»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает газовые соглашения 2009 года «предательскими по отношению к людям и стране».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время дачи показаний на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Ущерб понесла не только экономика и промышленность, но и люди, по которым ударило повышение цен на газ. Я рассматриваю это соглашение как предательское по отношению и к людям, и к стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства сообщил суду, что получил все документы, касающиеся подписания соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» сразу после того, как приступил к должности премьер-министра. По его словам, он пытался найти аргументы для пересмотра газовых соглашений 2009 года.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что после изучения газовых соглашений 2009 года украинская сторона договорилась с Россией о том, что будут найдены механизмы их пересмотра. «Соглашения были подписаны на таких условиях, которые сделали практически невозможным односторонний выход Украины, они предусматривали очень жесткие санкции… Я не мог представить, что такие жесткие условия могли быть санкционированы правительством Украины», - заявил он.

Премьер-министр Украины также считает, что газовые соглашения 2009 года вынудили Украину согласиться на подписание в 2010 году «харьковских соглашений», предоставивших Украине скидку в цене на природный газ для Украины и ставших «временной передышкой» в дальнейшем проведении переговоров по пересмотру газовых соглашений 2009 года.