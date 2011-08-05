Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отстранил от выполнения обязанностей директора шахты «Краснокутская» до принятия решения комиссией, расследующей причины аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, также с работы уволен заместитель главного инженера шахты по технике безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минэнергоугля, по предварительным данным, авария на шахте «Краснокутская» произошла из-за «неправильного инженерного решения, которое привело к нестабильности системы вентиляции, а также из-за низкой трудовой дисциплины на шахте».

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС Украины умер один из горняков, пострадавших в результате вспышки метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области.

Всего в результате аварии пострадали 23 горняка. По последним данным, четверо из них были в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии средней тяжести.

Справка УНИАН. Вспышка метана на шахте «Краснокутская» в городе Красный Луч Луганской области случилась 4 августа в 11.40.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

Работы на шахте не прекращались.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.